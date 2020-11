Sicilia, tamponi rapidi in oltre 100 comuni: la lista provincia per provincia

Tamponi rapidi in 112 comuni in Sicilia. L'iniziativa è gratuita e a base volontaria. Di seguito la lista di tutte le città aderenti provincia per provincia.

Continua la lotta al Coronavirus in Sicilia, con un’attività di screening a tappeto in oltre 100 comuni siciliani. L’iniziativa dell’assessorato alla Salute dei tamponi alla popolazione scolastica è stata estesa questo fine settimana anche alle case di riposo, mentre aumenta la lista dei comuni aderenti. L’Asp di Palermo, infatti, ha allargato a 64 i comuni aderenti alle iniziative di screening. Nel Catanese invece prende avvio l’iniziativa degli screening nelle case di riposo, a cominciare da Biancavilla. Le altre città aderenti verranno comunicate in seguito dall’ASP. L’attività proseguirà anche nel corso della settimana, fino al 23 novembre.

In totale, i comuni aderenti sono 112. L’iniziativa è promossa dalla Regione e realizzata in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali e grazie al supporto della Protezione civile regionale e dei volontari. L’adesione alla campagna, ovviamente, è volontaria, e il test è gratuito. Di seguito, si riportano i comuni aderenti divisi per provincia.

Agrigento

Licata;

Grotte;

Caltanissetta

Caltanissetta;

Gela;

Niscemi;

Delia;

Mussomeli;

Riesi;

Mazzarino;

Sommatino.

Catania

Biancavilla.

Enna

Enna bassa;

Nicosia.

Palermo

Campofelice di Roccella Collesano, Isnello, Gratteri, San Mauro, Pollina, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizzi, Castellana, Bompietro, Blufi, Alimena, Gangi, Geraci, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Giuliana, Contessa Entellina, Scillato, Sclafani Bagni, Cinisi, Terrasini, Capaci, Torretta, Isola delle Femmine, Carini, Montelepre, Giardinello, Borgetto, Balestrate, Trappeto, Partinico, Palermo (Fiera del Mediterraneo) Cefalù, Villabate, Ficarazzi, Casteldaccia, Altavilla Milicia, Trabia, Villafrati, Ventimiglia, Baucina, Lercara, Castronovo, Vicari, Alia, Valledolmo, Roccapalumba, Prizzi, Palazzo Adriano, Bolognetta, Marineo, Mezzojuso, Godrano, Campofelice di Fitalia, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Altofonte, San Giuseppe Jato, San Cipirrello, Camporeale, Corleone e Roccamena

Ragusa

Ragusa;

Comiso;

Ispica;

Modica;

Pozzallo;

Scicli;

Vittoria;

Acate;

Chiaramonte Gulfi;

Giarratana;

Monterosso Almo;

Santa Croce Camerina.

Siracusa

Siracusa;

Rosolini;

Carlentini;

Noto;

Avola;

Pachino/Portopalo;

Lentini;

Francofonte.

Trapani