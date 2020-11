Specializzazione Medicina, Manfredi: “Più posti nel 2021”

Specializzazione Medicina e Numero chiuso: le ultime novità secondo le dichiarazioni rilasciate dal ministro Manfredi.

È previsto un aumento dei posti per gli specializzandi in Medicina: a dichiararlo è lo stesso ministro Manfredi in un’intervista a Il Mattino. I posti avevano subito già un aumento quest’anno, ma pare che altri verranno aggiunti per il 2021.

“Fin dall’inizio del mio mandato – ha dichiarato il ministro Manfredi – ho fatto una scommessa formativa insieme al ministero della Salute: accrescere il numero programmato a Medicina e a Scienze infermieristiche. Quest’anno abbiamo aumentato di 1500 i posti a Medicina e di 1000 quelli a Scienze infermieristiche”.

“Per l’emergenza – ha spiegato – abbiamo potenziato i posti nelle Scuole di specializzazione da 9000 dello scorso anno a 14500 e continueremo così anche nel 2021. Il vero tema su cui stiamo lavorando è la programmazione: oggi formiamo i medici che avremo tra 10 anni”.