Coronavirus, focolaio in una scuola: in isolamento 950 studenti

Casi di Coronavirus all'istituto comprensivo Blandini, dove l'intera scuola è stata chiusa e personale e studenti sono stati messi in isolamento in attesa del tampone.

Scoppia un focolaio in una scuola e alunni, personale scolastico e la dirigente vanno in isolamento. Succede in provincia di Catania, a Palagonia, dove i casi registrati all’istuto comprensivo “Blandini” hanno spinto l’ASP a prendere una decisione precauzionale immediata. Cinque i casi positivi al momento: due alunni e tre insegnanti.

La dirigente scolastica, la professoressa Concetta Iudica, si dice soddisfatta dell’attività di contact tracing e della tempestività della decisione, fondamentale nella limitazione dei contagi. La decisione è arrivata in seguito alle diverse segnalazioni: prima un bambino della primaria, poi un ragazzo della secondaria e, infine, i tre docenti.

A partire da lunedì, seguiranno i tamponi su tutta la popolazione scolastica in isolamento, 950 studenti oltre al resto del personale scolastico. La scuola, invece, rimarrà chiusa fino al 19 novembre, mentre le famiglie sono state raggiunte da comunicazione ufficiale.