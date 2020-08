Omicidio nella notte nel Catanese: uomo accoltellato alla gola

Violento omicidio in provincia di Catania, dove un uomo è stato accoltellato alla gola nella notte, in pieno centro.

Omicidio nella notte in provincia di Catania. Succede a Palagonia, dove un uomo è stato colpito mortalmente con delle coltellate alla gola. L’uomo si trovava in via Vittorio Emanuele, in pieno centro, poco distante dalla sua abitazione.

Stando agli accertamenti, la vittima sarebbe Massimo Guzzardi, 46enne, palagonese. I soccorsi sarebbero stati inutili, mentre le indagini per risalire all’identità dell’omicida sarebbero ricadute sul padre della vittima, attualmente in stato di fermo, come riporta il quotidiano La Sicilia.

Guzzardi nel ’93 era stato condannato per femminicidio della 16enne Enza Antonella La Rocca, con la quale aveva avuto dei rapporti sessuali.