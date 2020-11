Sicilia, medici di famiglia faranno tamponi: raggiunto l’accordo

In Sicilia presto anche i medici di famiglia effettueranno tamponi: ecco a chi e dove.

Grazie ad un accordo raggiunto da Musumeci con la Fimming e Intesa sindacale, oltre che con l’associazione dei pediatri, in Sicilia anche i medici di famiglia potranno eseguire tamponi. È quanto riportato dal Giornale di Sicilia in edicola.

Ma a chi effettueranno tali tamponi? Secondo la fonte già citata, potranno rivolgersi ai medici di famiglia i conviventi e i parenti di un positivo già accertato. Successivamente, tali professionisti potranno entrare in contatto anche con i cosiddetti “casi sospetti”: si tratta dei soggetti entrati in contatto con un positivo almeno per un quarto d’ora ed in un ambiente chiuso.

Il controllo per queste due categorie, da prenotare, dovrebbe risultare gratuito. I tamponi saranno gratuiti mentre i medici riceveranno 18 euro (compenso lordo) per ogni test. Questi verranno effettuati all’interno di studi medici o in apposite aree individuate dall’Asp.