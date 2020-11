ERSU Catania- Scorrimento posto letto: le procedure da seguire

Sulla pagina ERSU Catania sono state pubblicate nuove informazioni relative allo scorrimento della graduatoria per i posti letto 2020/2021. Gli assegnatari, di fatto, dovranno seguire alcune procedure: ecco quali.

Novità in arrivo per gli studenti assegnatari (dello scorrimento) del servizio abitativo. Da domani, 13 novembre, a partire dalle ore 7:00 e fino al 17 novembre alle ore 24,00, questi potranno accedere al portale e confermare la propria richiesta, attraverso la prenotazione online. Inoltre, a partire dalle ore 9:00 di domani sarà possibile recarsi presso la residenza scelta per l’assegnazione definitiva e presa in possesso del posto letto.

Secondo quanto esplicitato dallo stesso Ersu, in particolare, sarà possibile recarsi presso la residenza dal 13 novembre al 18 novembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ma con esclusione del sabato e domenica. Mercoledì 18 novembre gli interessati potranno anche nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

I documenti da caricare

Lo studente dovrà, inoltre, caricare i seguenti documenti in unico file (della dimensione massima di 2 Mb) e nella sezione “Fascicolo” della propria pagina personale del portale ERSU:

documento di identità in corso di validità; certificato medico attestante che lo studente non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità, con data non anteriore a mesi 3 rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con il S.S.N.) o da qualsiasi ASP. Si esplicita che non verrà accettato certificato medico che attesti genericamente sana e robusta costituzione ricevuta di versamento della cauzione pari a € 150,00 effettuato sul c/c bancario intestato a Ersu di Catania o con Pago Pa, con causale: cauzione posto letto anno accademico 2020/21. Si precisa che per gli studenti riconfermatari è valida la cauzione versata negli anni precedenti; una foto formato tessera.

Infine, lo studente dovrà dimostrare di aver effettuato un Tampone con risultato negativo al Covid -19, effettuato in Italia non oltre le 72 ore prima dell’ingresso in residenza.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina ufficiale ERSU.