Sicilia, 9 milioni per didattica digitale: pc, tablet e connessione

85 milioni di euro stanziati per la didattica digitale: poco più di 9 milioni per la Regione Sicilia.

La ministra Lucia Azzolina, ha firmato il decreto che prevede 85 milioni di euro stanziati per la didattica digitale. Alla Sicilia sono state assegnate risorse di circa 9 milioni di euro ripartite su 832 istituti.

“Come Ministero non abbiamo mai smesso, in questi mesi, di investire sul digitale. – dichiara Lucia Azzolina – Continueremo a farlo. Abbiamo messo risorse su tablet, pc e connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale. Stiamo guardando anche oltre l’emergenza: sono tutti investimenti che restano alla scuola”.

I fondi stanziati serviranno per l’acquisto di pc e tablet e la fornitura di connessione in comodato d’uso per studenti e studentesse meno abbienti.

Gli 85 milioni sono stati distribuiti per regioni in base a determinati criteri, tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto. Grazie ai finanziamenti stanziati già a marzo siamo a quota 432.330 per quanto riguarda i dispositivi acquistati a livello nazionale.

Inoltre le scuole, sono già in possesso di oltre 1,2 milioni di dispositivi messi a disposizione durante la prima parte della pandemia verificatasi lo scorso marzo.