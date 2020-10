Catania, controlli anti-Covid: multati alcuni locali della “movida”

Sono stati numerosi i controlli a Catania da parte della Polizia nell'ambito dell'operazione di sorveglianza delle misure anti-Covid. Sanzionati alcuni esercenti.

Sono sei gli esercizi commerciali sanzionati a Catania per il mancato rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. I controlli sono scattati dal 23 ottobre nelle zone comunemente interessate dalla movida, per ordine del Questore della Polizia, Mario Della Cioppa. Grazie anche al supporto della Polizia Locale, gli esercenti controllati sono stati 63.

Le infrazioni riscontrate sono state la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, il mancato possesso dell’autorizzazione Siae, nonché, appunto, l’inosservanza delle misure di prevenzione del contagio. Delle 139 persone controllate, cinque sono state multate per assenza di mascherina e per l’inosservanza della distanza di sicurezza. I controlli della Polizia si sono concentrati nelle zone di via Santa Filomena, via Gemmellaro, via Del Rotolo e Pacini e le piazze Carlo Alberto, Stesicoro, Bellini, Duomo e Currò.

Comminate, inoltre, 52 sanzioni per inosservanza delle regole della strada, con conseguente sequestro di due veicoli. Sequestrata, infine, merce contraffatta, come cd, dvd, occhiali e articoli di pelletteria.