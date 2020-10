Coronavirus, 70 contagi a Belpasso: il quadro sui contagi nei paesi etnei

Coronavirus in Sicilia: aumentano i contagi nei paesi etnei e i sindaci invitano alla prudenza. A Belpasso 70 i positivi, 58 a Paternò.

Coronavirus: il numero dei contagi in Sicilia continua a crescere e ieri si sono sfiorati quasi gli 800 contagi. Le zone rosse in Sicilia sono attualmente cinque: Torretta, Sambuca di Sicilia, Mezzojuso, Galati Mamertino e Randazzo, dove ieri si è registrato il primo decesso per coronavirus.

I contagi aumentano anche nei vari paesi etnei e i sindaci invitano alla prudenza e al rispetto delle norme igienico-sanitarie al fine di scongiurare misure più stringenti. Ecco, nel dettaglio, la situazione dei contagi nei vari Paesi Etnei:

Aci Catena

Dalle ultime comunicazioni di ieri, i positivi nel comune sarebbero 25 e 95 i soggetti in isolamento fiduciario. Il sindaco Nello Oliveri raccomanda la massima prudenza e minaccia misure più drastiche se i contagi dovessero continuare a salire.

Acireale

Il sindaco Stefano Alì comunica su Facebook che salgono a 42 i positivi e 6 sono stati segnalati stamattina all’ASP. Sono 134, invece, i soggetti in isolamento fiduciario. Il sindaco comunica, inoltre, che: “Non ci sono crescite esponenziali, il numero dei soggetti segnalati giornalmente è abbastanza costante, piuttosto le guarigioni sono inferiori ai nuovi soggetti positivi e quindi aumenta il numero complessivo.“

Adrano

Ad Adrano sono 26 i positivi al Covid-19. Di questi 26, 18 sono asintomatici e posti in isolamento domiciliare. 8, invece, sono ospedalizzati. A comunicarlo è il sindaco Angelo D’Agate che qualche giorno fa aveva affermato: “Sono ottimista, ma bisogna stare attenti.“

Belpasso

Sono 70 gli attuali positivi a Belpasso. Di questi, 68 sono asintomatici e 2 ospedalizzati. Sulla sua pagina Facebook il sindaco di Belpasso Daniele Motta augura una pronta guarigione ai positivi e scrive: “È fuori dubbio che stiamo attraversando una nuova fase acuta del virus. Dai comportamenti di tutti noi di oggi e dall’efficienza delle nostre azioni, degli amministratori e dei singoli cittadini, dipenderanno decisioni importanti domani.“

Biancavilla

A Biancavilla i contagi sono in crescita, così come preannunciato dal sindaco Antonio Bonanno. Sono 22 i casi di contagio nel paese. Di questi, 19 sono asintomatici e 3 ricoverati in ospedale. Le 22 persone contagiate appartengono a 10 nuclei familiari e nel caso di due famiglie si riscontrano 6 positivi per ognuna.

Bronte

Aumento di casi anche a Bronte che conta 25 casi di infezione e il sindaco Pino Firrarello ha sospeso il mercato cittadino per arginare l’aumento dei contagi.

Paternò

Aumentano i casi anche a Paternò che, attualmente, registra 58 positivi. Registrati nella giornata di ieri altri due contagi. Si tratta di un vigile urbano e di un dipendente comunale.