Catania, una prof. è positiva al liceo “G. Lombardo Radice”

Nuovo positivo al liceo catanese "G.Lombardo Radice": si tratta di una docente. Seguendo le indicazioni dell'Asp, le classi hanno ricominciato a seguire le lezioni in presenza.

La Sicilia registra nuovi positivi al Covid-19: tra questi, non mancano gli insegnanti. Al liceo “G.Lombardo Radice” di Catania è risultata positiva una professoressa: sarebbe scattata così la didattica a distanza, ma solo per un giorno.

Secondo l’Asp, infatti, “dopo indagine epidemiologica effettuata, non si ritiene opportuno procedere con nessun provvedimento con le classi della docente”.

Di conseguenza, secondo quanto indicato dalla preside Pietrina Paladino per mezzo di una circolare, oggi le sei classi coinvolte hanno ripreso la normale attività didattica in presenza e/o in turnazione secondo la normale programmazione.

“Vi invito sempre, come di consueto, a rispettare il protocollo di sicurezza a scuola e fuori di essa per debellare o, se non altro, ostacolare il percorso di questo nemico invisibile– si legge nella nota della dirigente-. La collaborazione, il rispetto delle regole e una esatta informazione scientifica nonché normativa costituiscono le armi vincenti.”