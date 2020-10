Coronavirus, nuove regole per la quarantena: si riduce a 10 giorni

Nuovo DPCM: nuove regole e riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni. Si esclude anche l'ipotesi di un nuovo lockdown: ecco le novità.

Il nuovo DPCM in arrivo nelle ultime ore è la notizia più chiacchierata sul web e non solo, infatti prevede delle nuove linee guida per evitare di nuovo una consistente risalita di positivi al covid-19. Tra le possibili nuove modifiche del decreto, gli scienziati hanno proposto la riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni per i positivi al covid-19.

Nuove regole per la quarantena

Per i positivi asintomatici la quarantena è stata ridotta a 10 giorni e se il tampone risulterà negativo allo scadere dell’isolamento allora si potrà ritornare a condurre una vita normale. Per i positivi sintomatici, le linee guida sono le stesse dei positivi asintomatici, ad eccezione che, negli ultimi 3 giorni dei 10 previsti, non si dovranno riportare sintomi e se il tampone risulterà negativo allora potranno tornare a condurre anch’essi una vita normale.

Per i positivi asintomatici che riporteranno ancora la positività al 10° e al 17° giorno, con lo scadere del 21° giorno potranno ritornare ad una vita normale in quanto gli scienziati non hanno riscontrato nessun segno competente per la replicazione del virus.