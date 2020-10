Università, nasce in Italia nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Verrà aperto tra pochi giorni a Taranto un nuovo corso di Medicina e Chirurgia. Ad inaugurarlo sarà il presidente Giuseppe Conte.

Nasce un nuovo corso di Medicina e Chirurgia a Taranto. L’inizio delle lezioni è prevista per lunedì 12 ottobre e ad inaugurare il nuovo corso sarà il presidente Giuseppe Conte.

L’organizzazione del corso e la strutturazione è avvenuta in pochissimo tempo: meno di tre mesi dall’acquisizione dell’ex sede della Banca d’Italia da parte della regione. La struttura, in cui sono presenti laboratori all’avanguardia e tecnologie di ultima generazione in campo medico, accoglierà nei prossimi giorni i primi 60 studenti iscritti.

Si tratterà di una realtà molto importante che consentirà alla realtà accademica pugliese di ampliarsi e di migliorare ulteriormente. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mario Turco ha, infatti, parlato di “un salto di qualità che la Regione Puglia sta seguendo con grande attenzione e che costituisce un punto di arrivo rilevantissimo per una città che, attraverso la formazione di eccellenza, può riprendere il suo ruolo di città guida del Mediterraneo.“

Il sottosegretario ha, inoltre, puntualizzato i punti fondamentali che rappresentano “gli obiettivi del progetto, che mira a rendere questo investimento fondamentale per questa città e il suo territorio, in vista di una sede Universitaria autonoma”. Tra questi, la necessità di creare a Taranto un’università autonoma cercando di non creare concorrenza tra le realtà della stessa regione.