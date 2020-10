IV tappa del Giro d’Italia parte da Catania: il video della gara

Al via la quarta tappa del Giro d'Italia: la competizione è partita proprio dal cuore di Catania, da piazza Duomo.

È partita stamattina da Catania la IV tappa del Giro d’Italia. La gara è iniziata alle 12.15 da piazza Duomo per poi attraversare alcune delle vie principali della città: via Etnea, viale XX Settembre, Corso Italia e tutto il Lungomare fino all’innesto con il territorio di Acicastello nella strada statale 114 per un totale di 7,1 km da percorrere nell’area urbana del capoluogo etneo.

Gli altri comuni interessati dalla tappa di oggi sono Acireale, Guardia e Giarre; si entrerà poi in provincia di Messina, passando per il traguardo volante di Francavilla di Sicilia e per il GPM posto a Portella Mandrazzi. Una lunga discesa per giungere a Barcellona Pozzo di Gotto, il secondo traguardo volante, e finalmente il tratto conclusivo che porterà a Villanfranca Tirrena.

140 km di emozioni, che sono iniziate proprio dal cuore della città etnea. Nel video un tratto della gara ripresa da corso Italia: