Occupazione, tutti i portali web e i corsi di formazione utili per trovare lavoro

Offerte di lavoro, competenze e formazione. Oggi è possibile trovare queste tre cose direttamente e comodamente online grazie a portali dedicati che mettono a disposizione dei propri utenti aziende e privati che cercano figure professionali, e a questi ultimi di creare una propria pagine social attrattiva. Di seguito una selezione dei migliori siti per cercare lavoro e acquisire competenze utili.

Sempre più neolaureati sono in cerca di un’occupazione lavorativa stabile che permetta loro di sfruttare al meglio le competenze acquisite durante gli anni di studio. Il web e i social network diventano uno strumento utilissimo per tutti coloro i quali cercano lavoro e lo fanno al pieno delle loro forze. Non è più solo necessario lasciare un curriculum cartaceo per avere qualche possibilità di essere contattati, ma si può anche navigare in rete o avere sul telefono cellulare tutto l’indispensabile per immettersi nel mondo lavorativo.

10 portali web utili per il mondo del lavoro

Linkedin Indeed Naukri Monster JobBait Careercloud Dice Career Builder Jibberjobber Glassdoor

Fondamentali però risultano essere le competenze (skills), sempre più ricercate dalle aziende che preferiscono sicuramente un profilo già indirizzato nel settore che un neofita. Le 10 più ricercate sono:

Machine learning Mobile development SEO/SEM Marketing Data Visualization Data Engineering UI/UX Design Cyber-security Cloud computing/AWS Blockchain IOT

Tuttavia le competenze dei diversi settori non è sempre facile apprenderle e soprattutto non sempre le accademie mettono a disposizione tutti i corsi utili al fine di avere i requisiti voluti dalle aziende. È possibile però aggirare questo genere di ostacoli grazie a corsi online, anche molto qualificati, messi a disposizione degli utenti sia gratuitamente che a pagamento. Gli 11 portali più usati a questo fine sono: