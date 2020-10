Apple, arrivano 117 nuove emoji: ecco quali sono

Previste nuove emoji con il prossimo aggiornamento Apple, che rilascerà 117 nuove faccine da poter utilizzare nelle chat coi nostri contatti per rendere più interattiva la conversazione.

Sono già state approvate mesi fa dal Consorzio Unicode e annunciate lo scorso 17 luglio nel World Emoji Day, ma finalmente per gli utenti Apple, arriveranno 117 nuove faccine con cui poter essere più interattivi durante le chat. Le nuove emoji sbarcheranno sugli Iphone o sugli Ipad con la versione 14.2 di iOS, nelle prossime settimane.

Tanti i nuovi arrivi previsti, ben 117, che prevedono di evolvere l’archivio delle emoji. Ormai sono sempre più attuali e rispondenti ad ogni esigenza, specialmente se si ripensa al passato ed alle prime faccine. Le nuove sono focalizzate su inclusione, territorialità, ma anche emozioni o animali e cibo etnico.

Tra le nuove troveremo per esempio la versione femminile di Babbo Natale, oppure per quello che riguarda il campo delle emozioni, la faccina sorridente con lacrimuccia e l’intellettuale coi baffi che ricorda un po’ Groucho Marx, ripreso anche nel fumetto di Dylan Dog. Per ciò che riguarda gli animali, ci saranno la mosca, lo scarafaggio, la foca e persino il dodo, animale estinto ma molto apprezzato e amato.

Aggiunta pure la mano con le dita unite e orientate verso l’alto che fa avanti ed indietro, per un gesto che per noi italiani vuol dire molto e che sta ad indicare “ma cosa vuoi?”, diventato ormai molto comune anche nella gestualità internazionale. Ma troveremo anche, la matrioska russa a rappresentare le tradizioni specifiche di un Paese e perfino una lapide .

Uno degli aspetti evidenziati negli ultimi anni e che non è stato trascurato nemmeno stavolta è quello dell’inclusione, con riferimento al gender, al rispetto del sesso e dell’orientamento sessuale e delle origini etniche. Difatti tra le più originali troveremo una sposa con lo smoking, ed uno sposo col velo. Inoltre, a riprova che il mondo delle emoji ormai si tiene costantemente aggiornato, sono state introdotte delle faccine che ci ricorderanno il momento che stiamo vivendo con la pandemia da coronavirus che ha cambiato le nostre abitudini e fatto diventare per esempio la mascherina un oggetto quotidiano. Anche se c’era già una emoji in mascherina, ne sono state aggiunte altre, perché ormai parte della nostra vita e della nostra quotidianità. Per scoprirle tutte non resta quindi che attendere il nuovo aggiornamento.