Coronavirus Sicilia, primo caso di positività a Calatabiano: deceduta una donna

Primo caso di positività a Calatabiano, una 78enne è deceduta al Policlinico di Messina.

Sabato scorso, al Policlinico di Messina, è deceduta una donna di 78 anni di Calatabiano, affetta da varie patologie pregresse. La donna era stata trasportata lo scorso 16 settembre al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte. Risultando positiva al Covid-19, è stata ricoverata al Policlinico. Qui è rimasta sino al decesso, annunciato dal sindaco di Calatabiano, Giuseppe Intelisano: “Questa perdita è una ferita per l’intera comunità, abbiamo tenuto sempre alta l’attenzione, cercando di evitare ogni rischio di contagio. Nonostante ciò il virus è riuscito a mietere una vittima nel nostro comune”.

Il sindaco si premura di rassicurare i concittadini ricordando come la positività della 78enne sia “un caso isolato che non deve generare allarmismo tra i cittadini, ma impone senso di responsabilità e rigoroso rispetto di tutte le misure finora emanate”. La nuova ordinanza firmata nelle ultime ore dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che prevede l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto in presenza di più soggetti, mostra come il rischio epidemiologico sia ancora una concreta problematica quotidiana. Si vede dunque necessario “scongiurare, con ogni mezzo, quanto accaduto nei mesi del lockdown, sia dal punto di vista sanitario, che economico e sociale” continua il sindaco.

Intelisano procede auspicando una maggiore collaborazione tra gli enti al fine di gestire nel migliore dei modi l’emergenza, appellandosi ad una “comunicazione più veloce e trasparente”. Considerazioni mediate dalla mancata comunicazione all’Asp locale, da parte degli organi preposti, di questo primo caso di positività nella cittadina di Calatabiano: “Non è mia intenzione sollevare polemiche – conclude il sindaco – perché in questo momento è necessaria la totale collaborazione tra le parti”.