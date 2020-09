Google celebra Arati Saha, la prima donna asiatica che ha attraversato la Manica a nuoto

Eroina dello sport e grande esempio di emancipazione, Arati distinse nel nuoto sin da piccolissima, fino ad entrare definitivamente negli annali dello sport compiendo una grande impresa mai tentata da nessuna donna asiatica.

Oggi, 24 settembre 2020, Google celebra con il suo doodle Arati Saha, la nuotatrice di fondo nota per essere stata la prima donna asiatica ad attraversare il canale della Manica. La ricorrenza cade nell’ottantesimo anniversario dalla sua nascita, avvenuta il 24 settembre 1940 a Calcutta.

Saha, rimasta orfana di madre, venne cresciuta dalla nonna e introdotta al nuoto già all’età di 4 anni. Scoperta da subito la sua passione – insieme al suo talento – iniziò subito a prendere parte a varie competizioni, riuscendo a farsi notare da personalità importanti nel mondo del nuoto, fino a partecipare ai Giochi Olimpici del 1952 a Helsinki come la più giovane rappresentante della nazionale indiana.

Partita dai 100 metri in stile libero, a partire dagli anni Cinquanta Arati iniziò ad allenarsi su distanze più lunghe, partecipando a gare di nuoto lungo il fiume Gange. Ispirata dai nuotatori Brojen Das e Greta Andersen, Saha decise di compiere la stessa impresa: dopo un primo tentativo fallito il 27 agosto 1959 per via delle condizioni meteo avverse, il 29 settembre dello stesso anno partì da Cape Gris Nez in Francia e giunse, in 16 ore e 20 minuti, a Sandgate, in Inghilterra, entrando nella storia come la prima donna asiatica ad attraversare a nuoto il canale della Manica.

A congratularsi con lei ci furono Vijaylakshmi Pandit, diplomatica indiana e prima presidente donna dell’Assemblea generale dell’Onu e Jawaharlal Nehru, primo ministro indiano dal 1947 al 1964; nel 1960 ricevette anche il Padma Shri, una delle più alte onorificenze al merito rilasciate dal governo indiano. Morì di encefalite il 23 agosto 1994, all’età di soli 54 anni.

Nel 1999, il Dipartimento delle Poste ha celebrato la sua conquista facendo uscire un francobollo di denominazione.