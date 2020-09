Offerte di lavoro Catania: le posizioni aperte

Offerte di lavoro Catania: desideri lavorare in ambito sanitario? L'Asp di Catania e alcuni ospedali catanesi sono alla ricerca di diverse figure. Ecco come candidarsi.

Offerte di lavoro Catania: sono diverse le strutture sanitarie etnee che hanno avviato una campagna di assunzioni per diverse figure da inserire in organico. L’Asp Catania e alcune delle principali strutture ospedaliere hanno bandito diversi concorsi con scadenza entro le prossime settimane. Ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

Asp Catania

L’Azienda sanitaria catanese ha attualmente attivi tre diversi bandi di concorso per selezione di personale da inserire in differenti settori. Le sezioni si svolgeranno per titoli ed esami e i candidati selezionati potranno firmare un contratto a tempo indeterminato.

Primo bando

Il primo bando prevede l’assunzione di 35 dirigenti chimici, biologici e psicologici e saranno così suddivisi:

5 posti da dirigente chimico;

19 posti da dirigente biologo;

11 posti da dirigente psicologo.

La domanda di partecipazione va inviata tramite il sito internet Asp entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

Secondo bando

Il secondo bando prevede l’assunzione di numerose unità di assistenti sociali. La domanda di partecipazione a questo bando scade il 15 ottobre 2020 e va inviata online tramite il sito internet Asp.

21 posti come C. P. assistente sociale (categoria D);

32 posti come C. P. S. tecnico di laboratorio biomedico (categoria D);

49 posti come C. P. S. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (categoria D).

Terzo bando

Il terzo bando di concorso riguarda l’assunzione di collaboratori tecnici, così suddivisi:

15 posti come collaboratore tecnico professionale informatico (categoria D);

6 posti come collaboratore tecnico professionale U. O. C. – Tecnico (categoria D).

La domanda di partecipazione va inviata online tramite l’apposita sezione del sito internet Asp entro il 15 ottobre 2020.

Ospedale San Marco

Tra le nuove offerte di lavoro Catania, anche il nuovo ospedale San Marco è alla ricerca di personale per incrementare il proprio organico. Le figure ricercate sono:

2 autisti;

autisti di ambulanze del sistema emergenza/urgenza.

I requisiti necessari per inviare la propria candidatura sono:

avere almeno 18 anni d’età;

essere cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro UE;

almeno 5 anni di esperienza nella stessa mansione presso pubbliche amministrazioni o Enti;

patente B (autista), patente C (autista ambulanze).

Per gli aspiranti autisti si richiede anche:

certificazione BLSD;

certificazione Prehospital Trauma Care.

La domanda di partecipazione può essere inviata entro e non oltre giorno 11 ottobre 2020 per via telematica, accedendo alla sezione concorsi dell’ospedale.

Ospedale Cannizzaro

Coloro che desiderano lavorare in ambito ospedaliero posso inviare la propria candidatura anche all’Ospedale Cannizzaro. La domanda va inviata entro il 15 ottobre 2020, spedendola al Direttore Generale dell’ospedale. Le figure ricercate sono: