Catania, controlli dei Carabinieri nelle scuole: rispetto delle norme sanitarie [VIDEO]

Controlli delle Forze dell'Ordine davanti ad alcuni plessi scolastici: la scuola inizia in sicurezza anche in Sicilia con l'aiuto dei Carabinieri.

Centinaia le campanelle che stamane, in molti plessi scolastici siciliani, sono tornate a suonare per l’inizio della scuola 2020. Dopo le numerose diatribe e polemiche a livello nazionale, oggi su tutto il territorio italiano è scattato il via, dopo diversi mesi di inattività.

Anche a Catania, dunque, le scuole hanno riaperto i battenti per accogliere migliaia di studenti, dopo averli salutati nell’ormai lontano mese di marzo. A tal proposito, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha disposto dei controlli all’ingresso delle scuole, per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed offrire un servizio di vigilanza per il contenimento del Coronavirus.

Un supporto a studenti, famiglie e personale scolastico in modo da evitare criticità. “Il servizio – come si legge nel comunicato – è stato svolto in modo discreto proprio per non turbare gli alunni, soprattutto quelli in tenera età, generando però consapevolezza della necessità di operare nel rispetto delle normative anti Covid-19“.