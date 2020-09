Whatsapp, tra le novità arrivano i messaggi automatici

Whatsapp: in arrivo la funzione " Vacation Mode" per garantire il relax in vacanza e le " Smart Replay" per rispondere in automatico. Tutti i dettagli.

Tra le novità proposte per Whatsapp, la modalità “Vacation Mode” che permette di non vedere gli aggiornamenti delle chat archiviate.

Tramite le “Smart Replay”, l’algoritmo di Google riesce a decodificare i messaggi in arrivo, proponendo una risposta veloce: “Scusa, non posso parlare”, “Posso chiamarti più tardi?”, tra le Smart Replay introdotte sui dispositivi Android 10, che permette di inviare messaggi su Whatsapp. L’algoritmo traduce il messaggio in arrivo e propone agli utenti una o più risposte considerate in linea con il suo significato, senza accedere alla chat e senza spunte blu. La modalità è quella dei messaggi predefiniti quando si rifiuta una chiamata, con la possibilità di interagire con i messaggi testo di Whatsapp.

Le risposte intelligenti sono correlate al grado di precisione della decodificazione del messaggio ricevuto: più il messaggio è semplice, più facile sarò per l’assistente digitale interpretare e proporre qualcosa che abbia senso e sia coerente. La funzionalità subirà delle modifiche e migliorerà nel corso del tempo. Le Smart Replay saranno presenti di default su Android 10 e saranno disponibili anche sull’aggiornamento di Android 11.

La modalità Vacation Mode, sviluppata recentemente da Whatsapp è presente in via di test nella versione beta Android 2.20.199.8.: WataBetaInfo il primo a dare la notizia.

La modalità vacanza fa riferimento ai messaggi archiviati e poco importanti. In sostanza, è necessario ricevere un messaggio su Whatsapp da una chat archiviata in precedenza , per vederlo apparire in testa alle chat attive. La funzionalità “Vacation Mode” permette di mantenere le chat archiviate anche nel caso di nuovi messaggi, garantendo relax e privacy in vacanza. Per usufruire di questa funzione, è necessario disattivare il pulsante “Notifica nuovi messaggi” all’interno del menu “Notifiche” da “Chat archiviate”.

Altra funzione prevista dalla Vacation Mode, l’opzione “Nascondi automaticamente le chat inattive”, le chat non utilizzate da almeno sei messi saranno messe di default tra quelle archiviate.