UNICT – Premio per la miglior tesi di laurea sulla “Medicina di genere”

L’Università di Catania ha deciso di istituire, come tramite del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, un premio di 1300 euro per l’a.a. 2019/2020 che verrà assegnato alla migliore tesi di laurea sperimentale che tratterà argomenti di “Medicina di genere”.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 7 ottobre 2020 ed esclusivamente online. Il bando è aperto a tutti i laureati al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania che, a partire dalla sessione di laurea estiva, abbiamo conseguito il titolo con una votazione di 110/110 e lode e siano stati segnalati per il premio da parte della Commissione di laurea.