Test Medicina 2020: pubblicata la prova

Oggi è il grande giorno del test di Medicina 2020: gli aspiranti medici affronteranno oggi il quiz a domande che permetterà loro di accedere agli studi universitari per l'ambito medico.

Nonostante tutte le difficoltà che il 2020 ha portato con sé, l’arrivo di settembre rappresenta un apparente ritorno alla normalità e non solo per ormai l’imminente ritorno sui banchi di scuola. Infatti, l’appuntamento con il test di Medicina non è mancato neanche nell’anno del Coronavirus, sebbene le differenze con gli altri anni siano presenti. Ecco tutte le informazioni utili riguardo la prova di oggi.

Test Medicina 2020: cosa non è cambiato

A dispetto degli ostacoli nell’effettuare un test con grande partecipazione e allo stesso tempo garantire il contenimento dei contagi, il test di Medicina non è saltato per l’anno 2020. Altro punto che è rimasto uguale riguarda il numero dei candidati che dovranno sostenere il test: come ogni anno è infatti sempre molto alto. Sono più di 66mila i candidati, circa 2000 in meno dell’anno scorso nonostante i posti siano 1500 in più. Tuttavia, solo un aspirante medico su cinque riuscirà ad ottenere un posto per approcciarsi allo studio della medicina.

Test Medicina 2020: le novità

Tra le novità di quest’anno sono presenti delle modifiche nelle modalità di svolgimento del test, chiaramente dettate dalla necessità di contenere i contagi, soprattutto a fronte della risalita dei casi delle ultime settimane. Non basta più portare il documento d’identità e ricevute di pagamento al momento del test: per accedere è infatti necessario essere muniti di mascherina. In assenza di tali documenti è infatti negata la possibilità di sostenere la prova di ammissione.

Altra novità di quest’anno riguarda le sedi di svolgimento del test, e anche in questo caso, la motivazione dietro il cambiamento è legata all’emergenza sanitaria in corso. Infatti, per limitare gli spostamenti, è stato deciso di permettere agli studenti di sostenere il test nella sede universitaria più vicina al domicilio e non più in quella per la quale si è fatta domanda.

La prova e i punteggi

Per quanto riguarda la prova nello specifico, comprende 60 quesiti ai quali rispondere in 100 minuti. Le domande sono a risposta multipla e suddivisi tra argomenti di cultura generale, logica e ancora materie scientifiche come biologia, chimica, fisica e matematica.

Infine, per l’attribuzione dei punteggi, si terrà conto del seguente schema: 1.5 punti per le risposte corrette, 0 punti per le domande alle quali non si risponde e meno 0.4 punti per le risposte errate. Per i risultati bisognerà invece attendere il 15 settembre per il punteggio personale e il 29 settembre per la graduatoria nazionale.