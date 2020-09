Coronavirus, aumentano di nuovo i casi in Sicilia: 83 i nuovi contagiati

Aumento dei casi di covid-19 in Sicilia. Sono 83 i nuovi positivi secondo i dati resi noti dal ministero della salute. Record per numero di tamponi in un solo giorno in Italia.

Non rassicura il bollettino quotidiano emanato dal ministero della salute per quanto riguarda i casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore gli infetti arrivano a quota 83 con un aumento rispetto a martedì di ben 50 casi. Ventisei sono migranti (16 risiedenti nel centro di accoglienza di Agrigento, uno a Trapani e nove da Lampedusa).

Coronavirus: la situazione in Sicilia

Attualmente i casi presenti nell’isola sono 1.152 di cui 76 gli ospedalizzati (con incremento di 5), 12 in terapia intensiva (+2) e 1.139 in isolamento domiciliare. Il totale dall’inizio della pandemia sale così a 4.443 casi. I guariti salgono pure con un incremento di 8 in più (tot. 2.919). Ma il record riguarda il numero di tamponi effettuati in un solo giorno: 5.627, il numero più alto finora raggiunto.

Nel siracusano si registra una seconda vittima nel giorno di 24 ore, una donna di 66 anni di Avola deceduta però a Ragusa, che porterebbe i decessi a quota 288, ma nel bollettino ufficiale questo caso non è stato segnalato, quindi il numero resta fermo a 287 decessi.

I dati delle province

In totale nelle province i casi accertati sono 17 ad Agrigento, 13 a Catania, 21 a Messina, 19 a Palermo, 2 a Ragusa, 2 a Siracusa e 9 a Trapani. Mentre per quanto riguarda i numeri complessivi in Italia abbiamo un incremento di 1.326 casi (978 martedì). Sei le vittime registrate, due in meno rispetto al dato precedente. E anche in Italia è record di tamponi processati da inizio pandemia: 102.959 per un totale di 8.828.868.