Catania, tentano di scippare borsa a una donna: presi in flagrante

Nuovo tentativo di scippo a Catania: una coppia è stata arrestata dopo aver strattonato e tentato di derubare una donna.

A Catania una coppia di scippatori ha tentato di rubare la borsa ad una donna, strattonandola fino a farla cadere: i due, colti in flagrante, sono stati arrestati.

La Polizia di Stato ha arrestato, infatti, il pregiudicato catanese Antonino Giuseppe La Micela (classe 1982) e la catanese Claudia Lombardo (classe 1995): sono accusati di tentata rapina.

Nel corso della giornata di ieri, il personale della volante che percorreva via Naumachia nel quartiere San Cristoforo con lo scopo di scoraggiare azioni delittuose ha notato un uomo ed una donna a bordo di uno scooter Honda SH. A poca distanza da loro, una donna riversa a terra.

I poliziotti, grazie alle indicazioni della donna, hanno inseguito, raggiunto e bloccato i malfattori a bordo del veicolo: in seguito, sono scattate le manette. In attesa di giudizio, per la coppia sono stati disposti gli arresti domiciliari. Per la vittima, invece, la prognosi medica dovuta alla caduta è fissata a dieci giorni.