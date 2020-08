Bonus internet e PC fino a 500 euro: come funziona

In arrivo un bonus internet e pc: la misura è stata pensata per ridurre in Italia il divario digitale e supportare le famiglie di telelavoratori.

Durante il periodo di lockdown ci si è resi conto di quanto importante sia disporre di strumenti digitali e di una buona connessione internet; è per questa ragione che l’Unione Europea ha dato il via libera al cosiddetto bonus internet e PC: saranno disponibili fino a 500 euro a famiglia per l’acquisto di servizi internet, strumenti per la navigazione e dispositivi elettronici come computer e tablet.

All’Italia sono stati destinati 200 milioni da distribuire ai nuclei familiari a basso reddito per aiutarli a superare il divario tecnologico dopo l’emergenza sanitaria. Le misure e le modalità di fruizione non sono ancora state ufficializzate dal governo italiano.

Bonus internet e pc: chi può richiederlo

Per poter richiedere il bonus è necessario rispondere a determinati requisiti. Lo sconto è riservato a tutte quelle famiglie con un reddito ISEE inferiore a 20mila euro. Fino a 200 euro sul totale del beneficio potranno essere destinati all’acquisto di servizi per la connessione mentre i restanti 300 per le apparecchiature elettroniche. Le modalità, tuttavia, devono ancora essere definite meglio.

Il bonus approvato dall’Unione Europea fa parte del più ampio pacchetto di risorse che il Comitato banda ultra larga, presieduto dalla ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, ha riservato alla promozione della domanda di connettività.

La misura, ha spiegato la commissaria dell’Unione Europea Margrethe Vestager ha come obiettivo principale quello di ridurre il divario digitale in Italia, divenuto sempre più evidente durante l’emergenza e che per questo necessita di una soluzione tempestiva.

Inoltre, il beneficio agevolerà i telelavoratori. La misura, ha aggiunto la commissaria, darà “accesso ai servizi educativi offerti online senza costi aggiuntivi, attraverso la tecnologia di loro scelta“.

In Italia, il servizio di supporto alle famiglie verrà distribuito attraverso dei voucher, con i quali sarà possibile acquistare servizi a banda larga con velocità di scaricamento dati (download) pari ad almeno 30 megabit al secondo (Mbps), privilegiando la più alta velocità disponibile.