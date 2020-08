Catania Project: un nuovo simbolo indipendente per la città metropolitana

Rappresentare e raccontare il territorio attraverso tre semplici linee e colori: ecco il nuovo simbolo della città per Catania Project.

Il territorio etneo è rappresentato dalla alterità di paesaggi, elementi e colori: alcune sfumature possono sfuggire agli occhi dei turisti e degli abitanti. Ecco perché, Catania Project vuole raccontare il simbolo della città e della provincia, attraverso una grafica “semplice e complessa”.

Quello di Catania Project – e del graphic designer Bob Liuzzo – è un simbolo indipendente che “nasce per fare in modo che chiunque, anche senza capacità artistiche o progettuali possa riprodurlo“. Questo simbolo, attraverso le linee ed i colori, mostrerà la città metropolitana: “L’Etna in eruzione circondata dal mare“.

“Dal simbolo indipendente di Catania – si legge sui canali social – che con 3 semplici linee e colori identifica l’essenza del territorio che intende rappresentare (il nero per l’Etna, il rosso per la lava e il blu per il mare), si può giocare graficamente fino ad ottenere dei motivi decorativi decisamente più complessi e articolati. Dei pattern che ricordino le maioliche, le decorazioni delle barche dei pescatori, un sapore di tradizione che desidera innovarsi nei suoi linguaggi visivi, un gioco grafico che possa avvolgere aldilà della semplicità del simbolo di partenza oggetti e luoghi“.

Il simbolo non è legato a nessuna forma ed è quindi libero di adattarsi a tutto. Da una bandiera alla decorazione di oggetti. Un simbolo che non sia stereotipo di una parte della Sicilia inflazionata ma che possa parlare di una Catania Metropoli, innovativa, legata al suo passato ma con lo sguardo e il cuore rivolti verso il suo futuro.