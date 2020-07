Coronavirus, l’Oms dichiara: “Non è pandemia stagionale, ma unica grande ondata”

Secondo le ultime dichiarazioni dell'Oms, il Covid-19 non è un virus stagionale. Infatti, non si disattiva con la bella stagione e il caldo, perciò bisogna imparare a controllarlo non creando situazioni di contagio

Chi pensa che il Covid-19 si sia indebolito durante la stagione estiva si sbaglia, secondo l’ultima dichiarazione dell’ Oms. Infatti, quella del Coronavirus sarà “una grande ondata non stagionale che andrà su e giù“.

Sarà, quindi, contraddistinta da alti e bassi, picchi di contagi e cali, questa nuova malattia con cui facciamo i conti ormai da mesi. “La gente sta ancora pensando alle stagioni. Ciò di cui tutti abbiamo bisogno è comprendere che si tratta di un nuovo virus che si comporta in modo diverso”, così ha dichiarato la dottoressa Margaret Harris durante un briefing virtuale a Ginevra, sollecitando l’applicazione di misure necessarie per rallentare la trasmissione del contagio.

Le dichiarazioni della dott. Harris sono confermate dalla portavoce dell’Oms che afferma di non pensare a quella del Covid-19 come una pandemia ad ondate, perché il virus non è stagionale come quello dell’influenza. “Sarà una grande ondata – comunica l’ Oms -. Andrà un po’ su e un po’ giù. La cosa migliore è appiattirla e trasformarla in qualcosa che sfiori appena i nostri piedi”.