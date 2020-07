Chiusura temporanea per la SS 121: lavori sull’ex Ponte Graci

Per fare in modo che i lavori atti alla ricostruzione del Ponte Graci proseguano come da previsioni, la SS 121 verrà chiusa per qualche giorno. Di seguito date e orari di sbarramento.

Proseguono i lavori di ricostruzione del sottopasso di Via Rosolino Pilo, il Ponte Graci: questi, tuttavia, potrebbero provocare alcuni disagi agli automobilisti. Gli interventi, infatti, presupporranno la temporanea chiusura della SS 121 (Catania-Paternò) nel tratto compreso tra il km 7+850 al km 8+050, in entrambi i sensi di marcia.

Questo sbarramento, necessario al fine di una più rapida ed efficiente messa in funzione del ponte, si verificherà soltanto in giorni ed orari specifici. In particolare, la SS 121 verrà chiusa:

dalle ore 21:00 del 24 luglio 2020 fino alle ore 06:00 del 25 luglio 2020;

2020 fino alle ore 06:00 del 25 luglio 2020; dalle ore 21:00 del 27 luglio 2020 fino alle ore 06:00 del 28 luglio 2020;

2020 fino alle ore 06:00 del 28 luglio 2020; dalle ore 21:00 del 28 luglio 2020 fino alle ore 06:00 del 29 luglio 2020;

L’apposita ordinanza emanata dal Comune di Misterbianco indica anche i tragitti alternativi da seguire in questi particolari momenti. Per i veicoli provenienti dalla SS.121 direzione Paternò all’altezza dello svincolo per Misterbianco, il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria a Misterbianco in direzione via Giuseppe Garibaldi, via Nunzio Caudullo, via S. Antonio Abate, via Erbe Bianche, uscita via Piano Tavola. Bisognerà continuare fino ad immettersi sulla SS.121 direzione Paternò.

I veicoli provenienti da Piano Tavola in direzione Misterbianco – Catania dovranno percorrere il sottopassaggio per immettersi sulla SS.121. Come riportato dall’ordinanza, infine, su Via Aldo Moro ( ex SS.121), vige il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 ton e in particolare su tutto il percorso alternativo.