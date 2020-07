Covid-19, virus sempre più in crescita tra i giovani: i dati dell’ISS

Il Coronavirus colpisce solo gli anziani? I dati dell'Istiruto Superiore di Sanità mostrano una realtà diversa. Sono in aumento, infatti, i giovani contagiati.

Il Covid-19 colpisce maggiormente gli anziani: è questa l’opinione che si è diffusa negli ultimi mesi, provocando, in qualche caso, atteggiamenti di imprudenza e indifferenza in alcuni giovani. I dati, specialmente quelli relativi all’ultimo mese, mostrano, tuttavia, una realtà ben diversa. Sarebbero in netta crescita, infatti, i giovani colpiti dal Covid-19 .

Il numero di giovani colpiti, infatti, avrebbe sfiorato il 50%, dimostrando come il virus stia diventando più contagioso e violento su una fascia d’età inferiore ai 50 anni. Un‘infografica, pubblicato sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), mostra come il 50,2% dei contagiati abbia un’età tra i 18 e i 50, a dispetto del 22,8% degli over 50 e il 16,2% degli over 70 contagiati negli ultimi 30 giorni.

La distribuzione del contagio per fascia d’eta: