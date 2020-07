WhatsApp, spunte blu addio: i vocali si potranno ascoltare dalla notifica

WhatsApp renderà possibile l'ascolto di messaggi vocali senza inviare le notifiche di avvenuto ascolto. La novità arriva con l'ultimo aggiornamento.

Il demone della reperibilità ha le ore contate. Dopo aver assestato un bel colpo all’ansia del dover rispondere subito tramite l’opzione che elimina ultimo accesso e spunte blu di lettura, WhatsApp si prepara a fare lo stesso con i messaggi vocali. Finora, infatti, se ascoltati, i messaggi vocali vengono spuntati in blu, segno dell’avvenuto ascolto, anche per chi ha selezionato l’opzione che rimuove la notifica di avvenuta lettura. Da pochi giorni, però, si potrà ascoltare un messaggio senza essere costretti a renderlo noto all’altro.

L’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, infatti, permetterà ai suoi utenti di premere il tasto play direttamente dalla notifica che compare sul display dello smartphone. In questo modo, il mittente non riceverà la doppia spunta blu che conferma l’avvenuto ascolto. La novità arriva con l’ultimo aggiornamento dell’app, che potrà garantire all’utente di tutelare la propria privacy.

Con il passare del tempo, gli audio si sono imposti sui messaggi scritti, diventando il mezzo preferito per comunicare su WhatsApp, soprattutto tra gli utenti più giovani. I vantaggi di comunicare via messaggio vocale, infatti, sono evidenti a tutti. Innanzitutto, si tratta di una forma di comunicazione più diretta, che consente spesso di esprimersi più chiaramente e senza fraintendimenti di tono rispetto a un messaggio scritto. Inoltre, chi è abituato a spostarsi e a comunicare allo stesso tempo, può evitare di tenere gli occhi incollati sullo schermo, inviando vocali anche mentre cammina.

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp, gli audio vengono equiparati in tutto e per tutto ai messaggi scritti anche dal punto di vista della privacy. In questo modo, chi ascolta potrà sentirsi libero di rispondere quando vuole o ha tempo. L’aggiornamento è già disponibile e attivo per gli iPhone e per i modelli più recenti di smartphone con sistema Android, ma a breve lo sarà anche per altri utenti.