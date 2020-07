Catania, polemica per le strisce blu al Borgo: petizione contro gli stalli a pagamento

Piazza Cavour (conosciuta dai più come piazza Borgo) piena di strisce blu: i cittadini catanesi non apprezzano l'installazione e organizzano una petizione contro gli stalli a pagamento.

L’installazione delle strisce blu in piazza Borgo/Cavour ha portato alle lamentele e alle proteste dei cittadini catanesi. Infatti, il Borgo è una zona molto frequentata da famiglie e giovani della movida del capoluogo etneo, oltre ad essere una zona abitativa. Così i residenti e frequentatori della piazza stanno organizzando una petizione per far togliere gli stalli a pagamento.

Sulla questione è intervenuto anche il presidente del III municipio, Paolo Ferrara. “Bisogna fare chiarezza su questa situazione: ci siamo ritrovati ci siamo ritrovati gli stalli a pagamento nel giro di 24 ore senza essere stati preventivamente informati – afferma –. Non comprendiamo appieno i motivi di questa scelta ma sarà mia premura convocare il prima possibile una conferenza dei servizi, con tutte le parti in causa, per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti“.

“Il tratto di piazza Cavour finito al centro delle proteste dei cittadini fino a poco tempo fa era assolutamente gratuito” conclude il presidente del III municipio della città di Catania, che ha raccolto e ascoltato le lamentele dei residenti della zona.