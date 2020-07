Sicilia, temporali e allagamenti: immagini impressionanti da tutta l’Isola [VIDEO]

Nella giornata di ieri un forte maltempo ha colpito diverse città in tutta la Sicilia: ecco le immagini e i filmati dei temporali che si sono abbattuti sull'Isola.

La Sicilia è stata colpita da un forte maltempo nel corso della giornata di ieri. Diverse città dell’Isola si sono infatti trovate in pochi minuti completamente allagate con tante persone in situazioni di piena emergenza. Tra le città più colpite Palermo, ma anche nel Catanese si sono registrati diversi casi di allagamenti e vie che potevano facilmente essere scambiate per fiumi in piena. Ecco i filmati e le immagini della giornata di ieri.

Un video della città di Palermo, riguardante Viale Regione Siciliana:

#Palermo, Viale Regione Siciliana #Palermo, persone cercano di raggiungere la "riva" del Viale Regione Siciliana Publiée par Centro Storico Pedonale – Catania sur Mercredi 15 juillet 2020

Il maltempo a Paternò (video di Cinzia Cusmano):

Palermo (video di Giorgia Furcieri):

Il maltempo ad Adrano:

Le immagini della città di Palermo:

