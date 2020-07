Coronavirus, in Sicilia 17 nuovi positivi: in aumento anche nel resto d’Italia

Coronavirus in Sicilia: sono 17 i nuovi casi positivi registrati oggi, inclusi i 14 migranti positivi sbarcati nell'Isola nei giorni scorsi. I dati aggiornati.

I casi di coronavirus in Sicilia sono di nuovo più di 10. Gli ultimi dati, aggiornati alle 17 di oggi, parlano di 17 casi positivi in più rispetto a ieri. Sul conteggio influiscono soprattutto i 14 migranti pakistani approdati a Pozzallo alcuni giorni fa.

L’Asp di Ragusa, infatti, seguendo un rigido protocollo, ha individuato e isolato i nuovi casi positivi al secondo giro di tamponi, dopo che altri 11 migranti dello stesso gruppo erano stati precedentemente individuati. In ogni caso, l’Assessorato alla Salute ha reso noto che i 14 migranti risultati positivi in queste ore si trovano già in isolamento in una struttura individuata dalla Prefettura di Ragusa e presto potrebbero lasciare la Sicilia a bordo di ambulanze attrezzate per il biocontenimento.

Per quanto riguarda la situazione coronavirus in Sicilia, non cambia il numero di ricoverati in ospedale, sei in tutto, mentre i reparti di terapia intensiva sono ancora vuoti. Stabile anche il numero di decessi, fermo a 283 morti dall’inizio della pandemia, mentre sono in tutto 154 i casi positivi nell’Isola (148 in isolamento domiciliare).

La situazione in Italia vede ancora casi in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi: 230 nelle ultime 24 ore rispetto ai 162 di ieri, mentre le nuove vittime, anch’esse in aumento, sono 20 (ieri erano 13). I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246. Di seguito si riporta il bollettino aggiornato alla data di oggi dei casi di Coronavirus in Italia.