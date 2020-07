UNICT – Pubblicato bando per le scuole di specializzazione area sanitaria-non medica

Pubblicato il bando dell'Università di Catania per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria-non medica. Tutte le informazioni.

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato il bando con le relative scadenze e i requisiti per l’accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica. Sono dunque aperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al 1° anno delle Scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici per l’a.a. 2019/20.

Si tratta in particolare delle scuole di specializzazione in “Farmacologia e Tossicologia clinica” (8 posti), “Genetica medica” (4 posti), “Microbiologia e virologia” (5 posti) e “Patologia clinica e biochimica clinica” (22 posti).

I requisiti specifici di ammissione a ciascuna scuola sono dettagliatamente riportati nel bando di concorso, in generale i titoli di studio richiesti per partecipare al concorso sono:

laurea magistrale in Biologia (classe LM6);

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM9);

Biotecnologie industriali (LM8);

Biotecnologie agrarie e per alimenti (LM7);

Medicina veterinaria (LM42);

Farmacia e farmacia industriale (LM13);

Chimica (LM54);

laurea specialistica o laurea quadriennale del vecchio ordinamento corrispondenti (possono partecipare, inoltre, i candidati comunitari non italiani e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di titolo accademico conseguito in Paesi stranieri riconosciuto equipollente).

Per partecipare al concorso i candidati devono presentare domanda entro il 1° settembre 2020 (ore 12) unicamente online collegandosi al “Portale Studenti”. Entro la stessa data, i candidati con disabilità, con Dsa o in condizioni di ridotta partecipazione alla vita universitaria, dovranno comunicare eventuali specifiche esigenze e relative richieste di ausili e servizi ad hoc al Centro per l’integrazione attiva e partecipata d’Ateneo (Cinap).

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Università di Catania.