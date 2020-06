CALCIO CATANIA – Al via i playoff per i rossazzurri: dove vedere la partita

Doppia partita per il Calcio Catania tra Tribunale e Playoff: intanto, si scende in campo al Massimino per la prima gara dei playoff di Serie C.

Con la finale di Coppa Italia di Serie C, disputata negli scorsi giorni a Cesena, il Calcio Catania ha finalmente scoperto il proprio avversario nel primo turno dei playoff, validi per contendersi l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B.

I rossazzurri, infatti, aspettavano l’esito della finale tra Ternana e Juventus U23 per conoscere la squadra da affrontare al Massimino, nella giornata di martedì 30 giugno. Tifoseria e club speravano in una vittoria della squadra umbra, in modo da poter passare automaticamente al secondo turno, in virtù della rinuncia ai playoff della Vibonese del presidente Caffo. Ma così, purtroppo, non è stato, con la squadra bianconera che ha trionfato al Manuzzi di Cesena per 2-1, spegnendo i sogni di gloria dei rossoverdi.

Il Catania, con la Ternana sconfitta, dovrà quindi affrontare il primo turno dei playoff contro la Virtus Francavilla, con calcio d’inizio allo Stadio Angelo Massimino previsto per le ore 20.30. Con spalti e gradoni chiusi, così come previsto dalle attuali normative, si giocherà nel surreale silenzio nei pressi di Cibali, dove le urla di mister Lucarelli saranno ben più limpide e chiare per gli 11 schierati in campo.

La partita tra Calcio Catania e Virtus Francavilla non verrà trasmessa da alcuna emittente televisiva nazionale e locale, ma sarà possibile vederla solo in diretta streaming nel canale dedicato Eleven Sports, acquistando la singola partita o il pacchetto eventualmente previsto.

Basterà collegarsi sul sito o scaricare l’app dedicata tramite una smart tv, smartphone o tablet per tornare a rivedere la gloriosa maglia rossazzurra in una competizione ufficiale, dopo lo stop forzato del campionato, e con una storica matricola, la 11700, da salvare.