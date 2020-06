Ponte Graci sulla SS 121: dopo lo stop riprende la ricostruzione [FOTO]

Il ponte sulla Catania-Paternò era stato demolito d'urgenza nel settembre dello scorso anno, ma la sua ricostruzione, avviata a gennaio, è stata finora impedita dal lockdown.

Sono ripresi, dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, i lavori di ricostruzione dell’ex ponte Graci sulla SS 121. Il cavalcavia era stato danneggiato gravemente a seguito dell’urto di un mezzo pesante nel settembre dell’anno scorso e quindi demolito d’urgenza, con la chiusura temporanea della strada, snodo cruciale per i paesi sulla Catania-Paternò.

In seguito, con lo stanziamento di un milione di euro per la ricostruzione e l’avvio, annunciato dall’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, si era sperato in una rapida ricostruzione. Il resto, infine, è storia nota. Con lo stop ai lavori pubblici imposto dal lockdown anche i lavori per la ricostruzione del ponte si sono dovuti arrestare, riprendendo solo ultimamente.

Nelle foto, inviate da un lettore alla nostra redazione, si possono vedere mezzi di scavo e blocchi di cemento nei pressi della zona in cui si trovava il cavalcavia, preludio a una prossima ricostruzione.