Lutto all’Ersu di Catania: si è spento prematuramente il direttore Valerio Caltagirone

Scomparso all'età di 60 anni il direttore Valerio Caltagirone: era entrato a far parte dell'Ersu di Catania nel 2016.

Una notizia che ha lasciato di sasso molti colleghi all’interno dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Catania (Ersu): il direttore Valerio Caltagirone, originario di Enna, è scomparso prematuramente dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

“La comunità dell’ERSU di Catania piange il suo Direttore dott. Valerio Caltagirone, persona perbene e capace che prematuramente ci ha lasciato. Un pensiero è rivolto ai familiari in questo momento di grande dolore“, è ciò che si legge nella nota rilasciata dall’ente regionale sul proprio sito ufficiale.

Caltagirone, dopo aver mosso i suoi primi passi in politica nel comune di Valguarnera (EN) come consigliere e assessore, era diventato a partire dal 2014 direttore dell’Ersu di Enna, prima di ricevere la carica di dirigente amministrativo e direttore nell’ente di Catania. Era stato scelto dall’assessorato alla Pubblica istruzione della Regione, risultando il primo in graduatoria a seguito di un apposito atto di interpello per soli titoli bandito per ricoprire questo prestigioso ruolo.

La redazione di LiveUnict si stringe al dolore dei familiari e dei colleghi per la prematura scomparsa del direttore Caltagirone, con il quale c’è da sempre stato un rapporto di stima e reciproca collaborazione in ambito universitario e studentesco.