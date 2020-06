Catania, tenta la fuga sull’auto piena di droga ma si schianta: arrestato 25enne

Arrestato un pusher catanese di 25 anni che, dopo aver tentato la fuga, si è schiantato contro un muro ad alta velocità. Il ragazzo ha riportato varie escoriazioni e un trauma facciale.

Beccato con un carico di droga in auto, una Kia Picanto, un venticinquenne ha tentato la folle fuga per poi schiantarsi poco dopo contro un muro. I fatti che hanno portato in manette il ragazzo catanese di 25 anni sono accaduti la scorsa notte in via Galermo. Pare che il giovane avendo visto, da lontano, la gazzella delle forze dell’ordine abbia tentato di fuggire ma, l’alta velocità raggiunta lo ha portato a perdere il controllo dell’auto che si è schiantata contro un muro di cinta lungo la via Giovanni Grasso.

A bordo dell’auto, il ragazzo nascondeva sette dosi di cocaina e tredici di marijuana. Accompagnato all’ospedale Garibaldi-centro, il giovane ha rimediato varie escoriazioni, un trauma facciale e qualche ematoma per una prognosi di 5 giorni. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato relegato agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.