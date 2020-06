Coronavirus Sicilia, a Catania 25 guariti: i dati delle province

Coronavirus: la Regione Siciliana comunica i dati aggiornati a oggi, mercoledì 3 giugno, l'andamento nel contagio tra le varie province dell'Isola.

Nonostante i casi di coronavirus in Sicilia abbiano toccato per la seconda volta quota “zero contagi” lunedì, sia il presidente Musumeci che l’assessore alla Salute Ruggero Razza invitano a una maggiore prudenza e a non abbassare la soglia dell’attenzione. Sono ancora numerosi, infatti, i casi non ancora dichiarati guariti, e con la riapertura dei confini inevitabilmente, malgrado tutte le precauzioni prese, ci si espone a un maggiore rischio.

Questi i casi di coronavirus nelle province dell’Isola nelle infografiche aggiornate quotidianamente dalla redazione.

Questi i casi di #Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 18 (5, 147, 11);

Catania, 411 (22, 561, 100);

Enna, 12 (1, 384, 29);

Messina, 131 (22, 377, 57);

Palermo, 265 (16, 279, 36);

Ragusa, 11 (0, 79, 7);

Siracusa, 9 (1, 213, 29);

Trapani, 15 (0, 120, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.