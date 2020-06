Arrestato ispettore di polizia locale nel catanese: spacciava cocaina [VIDEO]

L'ex ispettore di polizia locale è stato condotto alla casa circondariale di piazza Lanza. L'auto di lusso che utilizzava per i suoi reati è stata posta sotto sequestro.

Arrestato l’ispettore della polizia locale di Maniace, Antonino Tilenni Dianni, 62enne, per spaccio di cocaina. L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo su delega della Procura Distrettuale, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Catania. Le indagini su Tilenni sono andate avanti dall’aprile del 2019 al febbraio 2020 e hanno fruttato al colpevole introiti considerevoli, tanto che l’indagato disponeva di diverse vetture di lusso, tra cui una Porsche Macan.

Cronaca Catania: le indagini sull’ispettore Tilenni

Nel corso delle indagini, i Carabinieri si sono avvalsi di diversi strumenti, quali intercettazioni telefoniche ed ambientali. Inoltre, nei luoghi utilizzati dal sottoufficiale della municipale per compiere i reati sono state installate delle telecamere. In questo modo, le telecamere verificavano che gli inquirenti contattavano via telefono l’indagato, recandosi presso la sua abitazione, dove ricevevano la sostanza stupefacente che veniva consegnata loro dal finestrino della vettura degli inquirenti.

Le stesse indagini, inoltre, hanno permesso di scoprire che lo spaccio non si limitava a svolgersi nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo, ma si allargava anche nelle campagne di proprietà dell’ispettore.

I filmati permettono di cogliere i momenti in cui avveniva lo spaccio. Durante la sua attività, Tilenni in alcune circostanze indossava l’uniforme di servizio, procedendo anche al sequestro della sostanza nei confronti degli acquirenti. In esito all’esecuzione del provvedimento cautelare, l’ispettore Tilenni è stato condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza a Catania e il veicolo Porsche Macan, di sua proprietà, è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.