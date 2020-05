UNICT – Si riparte con alcuni servizi per gli studenti: il videomessaggio del Rettore

Il rettore dell'Università di Catania ha inviato un videomessaggio agli studenti dell'Ateneo per fare un punto sulle ultime aperture e aggiornare sui futuri scenari.

L’Università di Catania ha riattivato alcuni servizi per gli studenti, finora sospesi a causa del lockdown, come la riapertura delle biblioteche (solo ed esclusivamente per il prestito e la riconsegna dei libri), i tirocini pre e post-laurea (con l’esclusione dell’area medica) e l’erogazione degli esami scritti a distanza. Un segnale di ripartenza importante, che è stato accompagnato da un videomessaggio del Rettore Francesco Priolo rivolto a tutta la comunità accademica.

Il rettore informa, inoltre, gli studenti sulle future mosse che l’Ateneo si prepara a compiere, qualora la situazione lo consenta. Col l’augurio di riportare presto gli studenti e le studentesse all’interno dei dipartimenti, il rettore informa che lauree ed esami rimarranno al momento online. Tuttavia, qualora ce ne fossero le condizioni, Priolo anticipa che le lauree potranno ricominciare a svolgersi in presenza a partire dal mese di luglio.

Ecco il videomessaggio completo: