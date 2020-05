Stasera in TV: “La furia dei Titani” e “Maschi contro femmine”

Tanta scelta stasera, mercoledì 27 maggio, nel palinsesto TV. Di seguito i film e i programmi selezionati dalla redazione di LiveUnict.

La furia dei Titani [Italia 1, ore 21:20]: film del 2012 a tema mitologico. Circa dieci anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseo si ritira in un piccolo villaggio di pescatori con il piccolo figlio di Helius. Sull’Olimpo invece, la battaglia tra le divinità e i Titani imperversa: gli dei sono indolita dalla mancanza di devozione umana e di ciò ne ha beneficiato Kronos, il capo dei titani e padre di Zeus, Ade e Poseidone. Nel tentativo di rovesciare Zeus, Ade e Ares stringono un accordo con Kronos ma, per evitare che riescano nei loro intenti malvagi, la regina Andromeda, il semidio Agenore e Efesto chiedono aiuto a Perseo.

Chi l’ha visto? [Rai 3, ore 21:20]: storica trasmissione condotta dalla giornalista Federica Sciarelli che tratta di persone scomparse, misteri insoluti appartenenti alla cronaca italiana e temi di attualità.

Maschi contro femmine [TV8, 21:30]: commedia all’italiana del 2010 diretta da Fausto Brizzi. Il mondo visto dai maschi e il mondo visto dalle femmine, quattro storie semiserie sulla relazioni amorose e di come l’una o l’altra fazione le affrontano.

Ore 15:17 – Attacco al treno [Rete 4, 21:27]: Spencer Stone, Alek Skarlatos e Anthony Sadler si incontrano per la prima volta dal preside, sulla panchina dell’anticamera, in attesa di un rimprovero. Si ritroveranno molti anni dopo, a Parigi, davanti al Presidente della Repubblica, per ricevere la legione d’onore. In mezzo c’è un’amicizia lunga una vita, la scelta di arruolarsi (per due su tre di loro), un viaggio estivo in Europa e un treno, il Thalis delle 15:17 da Amsterdam a Parigi, che cambierà le loro vite e quelle di molte altre persone.

Acqua e sapone [Cine 34, 21:10]: regia di Carlo Verdone. Un bidello, per arrotondare si spaccia per prete italo-americano e va a fare il tutore di una giovane e bellissima modella di nome Sandy. La ragazza però non ci casca e cerca di sedurre il finto sacerdote.

Atlantide (documentario) [La7, ore 21:15]: documentario condotto da Andrea Purgatori.

Tu si que vales [Canale 5, ore 21:20]: Talent show dove i concorrenti dovranno passare al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.