Frecce Tricolori in Sicilia: il video del passaggio su Palermo

In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha effettuato anche in #Sicilia un sorvolo abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.#Italia #Freccetricolori

Le immagini mozzafiato del passaggio delle Frecce Tricolori sulla Sicilia.

In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica, la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha effettuato anche in Sicilia un sorvolo abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

Dal Nord Italia, il programma delle Frecce Tricolori ha visto prima una discesa verso Sud (toccate Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila) e le Isole maggiori, e poi una risalita verso gli altri capoluoghi di regione della Penisola (Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli, Campobasso, Loreto, luogo dove risiede l’altare della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste). L’appuntamento finale è previsto per il 2 giugno a Roma.

In questi giorni si sono moltiplicate le riprese dei piloti dell’Aeronautica Militare, puntualmente postate anche sulla loro pagina Facebook, ma è altresì indispensabile evitare che si verifichino fenomeni come quelli avvenuti a Torino, dove l’evento ha portato in strada centinaia di persone creando una folla che ha suscitato il disappunto del web e della stessa sindaca della città Chiara Appendino, che ha chiesto di rispettare le misure di sicurezza e ha annunciato provvedimenti al riguardo.