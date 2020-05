L’Università di Catania protagonista a “Mattino 5”: in diretta i test dell’Anti-Covid Lab

La mascherine non sono tutte uguali. Lo dimostrano i ricercatori dell'Università di Catania in diretta alla trasmissione televisiva Mattino 5.

L’Università degli Studi di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud (LNS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare lo scorso marzo hanno messo a punto il laboratorio Anti-Covid Lab per la verifica delle qualità funzionali di tessuti destinati alla realizzazione di mascherine ed altri DPI. Diverse aziende hanno ottenuto il via libera dall’Istituto superiore di Sanità per richiedere assistenza tecnico-scientifica al Laboratorio per verificare la qualità dei dispositivi di sicurezza.

La trasmissione televisiva “Mattino 5” questa mattina ha intervistato i ricercatori che hanno messo a punto l’Anti-Covid Lab per mostrare in diretta i test che vengono eseguiti a Catania sulle mascherine anti Covid 19. Hanno verificato la presenza batterica sulle superfici di varie mascherine.