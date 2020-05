UNICT – Online il workshop “Perché pagare oggi per le news online?”

Workshop online organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Unict con il patrocinio di AIUCD - Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale.

Mercoledì 27 maggio, alle 15:30, sulla piattaforma Microsoft Teams (codice: s73svku) si svolgerà il workshop online “Perché pagare oggi per le news online?”, organizzato dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze del Testo per le Professioni Digitali (Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania), con il patrocinio di AIUCD – Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale.

Lo scopo dell’iniziativa è una riflessione sui cambiamenti nella dieta mediale dei lettori di giornali italiani e sulla riconfigurazione del panorama editoriale e dei modelli di business del giornalismo online.

Ospiti dell’incontro saranno Massimo Russo, direttore Digitale Europa Occidentale, Hearst Corporation, e Filippo Davanzo, Direttore Digital Business Unit, gruppo GEDI).