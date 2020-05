L’Italia riapre le frontiere con l’UE: stop alla quarantena per chi arriva

Ora che la seconda settimana della "Fase 2" volge al suo termine, è atteso in queste ore un nuovo decreto che ampli ulteriormente le misure di apertura già varate. Tra questi ampliamenti, adesso si parla anche di riaprire la frontiera italiana.

La prima parte della tanto agognata “Fase 2” ha già raggiunto il suo termine. Con l’avvicinarsi della scadenza del 18 maggio, l’Italia aspetta in queste ore un nuovo intervento da parte del Governo, un nuovo DPCM che modifichi ulteriormente le prime misure di riapertura già messe in atto in queste ultime due settimane.

Dunque, in attesa di nuove comunicazioni dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si analizzano già le prime bozze di quello che potrebbe essere il nuovo decreto. E se già si prevede una maggiore libertà di movimento entro la propria regione (ma non ancora fuori da essa, bisognerà aspettare il prossimo 3 giugno), adesso si comincia a parlare di una possibile riapertura delle frontiere italiane.

Infatti, se questa modifica verrà varata nelle prossime ore, per chi entra in Italia dal 3 giugno in poi, non vi sarà più l’obbligo di quarantena. Questa modifica, per ora applicabile solo ai paesi dell’Unione Europea e a quelli dell’area Schengen (compresi Monaco e la Svizzera), potrebbe essere ampliata a tutto il resto del mondo dopo la metà del prossimo mese, a partire dal 15 giugno.

Questa possibilità di riapertura verrà supervisionata attentamente dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Sarà infatti effettuata una mappatura di tutto il territorio europeo, volto a segnalare le aree particolarmente colpite dal contagio da Coronavirus e, di conseguenza, a bloccarne il flusso di viaggiatori per evitare l’espandersi della pandemia finora quasi del tutto sotto controllo.

Sono dunque momenti di grande trepidazione per l’Italia e per il futuro dell’economia legata al turismo: una riapertura tale potrebbe risollevare un paese temporaneamente messo in ginocchio da un nemico invisibile. È inevitabile, adesso, attendere per notizie certe da parte del Presidente del Consiglio: auspicabilmente, in queste ore tutto lo Stivale potrà avere, finalmente, notizie più certe, mentre si appresta ad entrare nella parte successiva della Fase 2.