Rifiuti in Sicilia, prof. Mancini: “Stop discariche, vera sostenibilità viene da sistemi integrati”

La raccolta rifiuti in Sicilia è vittima di pregiudizi anacronistici e ritardi infrastrutturali, ma le soluzioni per far nascere un'economia circolare e sostenibile ci sono, devono soltanto essere applicate. Ne parla il professore Giuseppe Mancini, docente dell'Università di Catania.

Quando si parla di sviluppo economico futuro si fa di continuo riferimento al concetto di economia circolare, vale a dire un sistema ecosostenibile capace di rigenerarsi in equilibrio e autonomia. Un concetto alla moda, specie per politici e governatori, che assume ancora più risonanza adesso che l’Italia si prepara a ripartire dopo il lockdown. A volte, però, certe invocazioni non sono che sterili tam-tam da social media, svuotati di contenuto tecnico e reale sostenibilità.

L’economia circolare e sostenibile è invece un concetto fondamentale, che dietro la retorica semplificativa richiede l’utilizzo di competenze e tecnologie da applicare al territorio, a partire dalla Sicilia. Ne ha parlato con LiveUnict il professore Giuseppe Mancini, docente di Chemical Plants del corso in Chemical Engineering for Industrial Sustainability al DIEEI.

Economia circolare in Sicilia: un ritardo da colmare

In questa corsa alla sostenibilità sono rilevanti le differenze tra Nord e Sud del mondo, riprodotte, nel piccolo, anche in Italia. “In Sicilia, nel Meridione in generale, l’approccio sostenibile è stato acclamato moltissimo negli anni – dichiara il professore –, ma spesso solo a parole. Chi è stato chiamato a suggerire le linee guida a chi governa ha fatto prediligere soluzioni il cui risultato complessivo è sotto gli occhi di tutti: un enorme ritardo infrastrutturale che manifesta tutta la sua gravità anche in una disarmonica gestione dei rifiuti”.

Lo raccontano decenni di valori bassissimi di differenziata, che solo negli ultimi due anni hanno fatto registrare un cambiamento radicale (gli ultimi dati, pubblicati a inizio 2020 e aggiornati a settembre dello scorso anno, presentano una percentuale media che sfiora il 40% di rifiuto raccolto).

La Sicilia, infatti, paga anni di ritardo infrastrutturale, ma anche culturale. “Fino a poco tempo fa – commenta il prof. Mancini –, la gestione dei rifiuti è stata pianificata da persone che non hanno mostrato alcun reale interesse a garantire la sostenibilità. Ne è prova certificata il fatto che si è andati avanti solo con ampliamenti su ampliamenti di discariche, pubbliche e private”.

Dall’altro lato c’è la normativa UE, che prevede che entro il 2035 si potrà portare in discarica solo il 10% dei rifiuti totali. Oggi in Sicilia, invece, stando a quanto afferma il docente, le percentuali smaltite si aggirano ancora intorno al 70%.

“Si parla di differenziata ed economia circolare, come se la differenziata potesse risolvere da sola tutti i problemi – continua il docente –. In realtà, se si guarda ai modelli di Paesi che storicamente hanno costituito l’immaginario collettivo dei siciliani, come la Svizzera, ci si rende conto che la differenziata è sì un grosso aspetto, ma c’è un sistema integrato che prevede la gestione di tutte le componenti di rifiuto, anche di quello che non può essere sostenibilmente riciclato. Per quest’ultimo i destini finali sono tre. Nell’ordine: recupero energetico (la Svizzera), discarica (la Sicilia) e il trasporto fuori regione (la Sicilia?). Per inciso, la terza è la peggiore delle opzioni per l’ambiente e per l’economia”.

Raccolta dei rifiuti in Sicilia: un sistema costoso e inefficace

Al momento, il sistema di rifiuti in Sicilia si basa principalmente su due tipi di impianti: la discarica, che va per la maggiore, e il compostaggio, cui si affiancano alcuni impianti di selezione del secco riciclabile (prevalentemente plastica). Anche il compostaggio, però, presenta delle problematiche.

“Il compostaggio permette di ottenere un valore di recupero molto basso rispetto al rifiuto di partenza (meno del 20%) – spiega il docente –. Ma la cosa più rilevante è che il processo ha bisogno di ossigeno e quindi di tanti compressori d’aria per essere attivato. Richiede cioè un rilevante consumo di energia elettrica – l’energia più ‘nobile’ e costosa – per un rifiuto il cui trattamento costa molto. Così si producono emissioni per dare vita ad un materiale, il compost, che sul mercato vale solo 5- 6 euro a tonnellata, quando va bene”.

L’alternativa, in realtà, ci sarebbe: il sistema di digestione anaerobica, che, attraverso la trasformazione dell’umido in assenza di ossigeno, non solo produce sostanzialmente lo stesso compost finale, evitando i compressori, ma anche un gas da valorizzare energeticamente. “Si inverte completamente il bilancio. Invece di avere un consumo di energia elettrica e relative emissioni si ha produzione di energia sotto forma di biogas da upgradare a biometano, con un doppio vantaggio economico”, aggiunge.

I più maliziosi e privi di competenze, però, obietterebbero che un tale sistema è più complesso rispetto a un impianto di compostaggio. Tuttavia, il nocciolo del problema risiede nel posizionamento degli impianti e nel loro corretto dimensionamento. Sotto questo profilo, il compostaggio può anche andar bene per un piccolo comune le cui quantità prodotte non renderebbero sostenibile una digestione anaerobica autonoma. Quest’ultima, invece, è molto più sostenibile quando si possa guardare a consorzi di comuni e grandi città.

Il problema della corretta localizzazione degli impianti, infine, è strettamente collegato a quello delle grandi discariche. Due delle più importanti della Sicilia sono proprio nel catanese, al confine tra Lentini e la provincia di Catania e a Motta Sant’Anastasia. “Un carico di rifiuti che ha sì portato dei soldi alla provincia, ma anche un impatto ambientale considerevole che piangeremo nei prossimi anni. La logica della raccolta dei rifiuti, invece, è che i territori siano capaci di gestire i propri impianti, riducendo il più possibile i trasporti. In una parola, pianificazione: ma corretta e competente”.

Indifferenziata: per un’economia circolare davvero sostenibile

Parlare di sostenibilità vuol dire fare i conti anche col rifiuto non riciclabile. Ne è fermamente convinto il professore Mancini, che sottolinea gli aspetti tecnologici e soprattutto culturali del ritardo in Sicilia.

“I sindaci sono stati i peggiori responsabili della gestione insostenibile dei rifiuti in passato, rifiutandosi di fare la differenziata finché non sono stati costretti dalle multe”, spiega. Una motivazione determinata dai maggiori costi della raccolta differenziata, ma che ultimamente, con la maggiore sensibilità sul tema che si registra a livello globale, ma soprattutto con leggi della Regione che multano i comuni inadempienti, ha permesso di attivare un circolo virtuoso.

D’altro canto, non tutto il rifiuto è riciclabile, e anche quello che in linea di principio sarebbe riciclabile pone di fronte a una scelta. “Bisogna riciclare tutto quello che è possibile, ma in maniera sostenibile – aggiunge il docente –. Recuperare tutta la plastica all’interno di un rifiuto è forse possibile dal punto di vista tecnologico (ma non all’infinito). Tuttavia, la quantità di risorse ed energia da introdurre per ottenere questo risultato estremo è insostenibile. Sarebbe come ostinarsi a estrarre del metallo dal filone di una miniera quasi esaurita. Bisogna stabilire fino a quando il gioco continua a valere la candela, tenendo conto del consumo di energia e delle emissioni nel loro complesso, ma anche del mercato dei prodotti”.

Che fare, quindi, dell’indifferenziata e del materiale di scarto del riciclo? “La soluzione stabilita ad oggi in Regione per questa rilevantissima frazione è purtroppo chiara, almeno per come delineato nel recentissimo e criticato piano regionale dei rifiuti. Discarica e solo discarica”. Uno strumento ancora oggi osteggiato ma utile nell’evitare gli sprechi è dato dai termovalorizzatori. Si tratta di sistemi che consentono di produrre energia elettrica e termica attraverso la combustione e che hanno raggiunto, oggi, il recupero del 95% dei residui di combustione, chiudendo così il ciclo, come misurato da un ruolo residuale della discarica ricondotto a pochissimi punti percentuali (meno del 3%, come in Germania e tutti i principali Paesi del Nord Europa).

“C’è però una continua e strumentale polemica intorno a questi impianti, basata su assunzioni infondate di riciclabilità totale del rifiuto e paure, altrettanto ingiustificabili, che – nei fatti – avallano ampliamenti delle discariche – conclude il docente -. Ma quando si manda in discarica il 70% oggi – e il 40% (con grande ottimismo) domani – l’economia circolare rimane solo uno slogan che avrà forse favorito la carriera di qualche finto ecologista, ma certo avrà impedito l’importante recupero di energia, aumentando gli impatti complessivi per il territorio e i cittadini e avrà, infine, precluso all’economia circolare siciliana di riempirsi di significato attraverso quel aggettivo troppo spesso trascurato: sostenibile”.