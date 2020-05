La Plaia di Catania si prepara all’estate: al via i lavori di pulizia [FOTO]

Sono partiti i lavori di pulizia della Plaia e del viale Kennedy in previsione dell'imminente stagione estiva. Si lavora per rendere fruibile la zona nel rispetto del distanziamento.

Anche la Plaia di Catania sta subendo in questi giorni i preparativi per la stagione estiva, con lavori di pulizia e manutenzione di tutta l’area. In attesa di sapere quando e come la stagione balneare catanese potrà ripartire, il sindaco Pogliese ha predisposto la pulizia del viale Kennedy e delle aree verdi circostanti, oltre che chiaramente della battigia.

La riapertura della attività commerciali, secondo Pogliese, sarà fortemente legata, quest’anno ancora di più, al contatto con il mare e con le spiagge catanesi. Queste dovranno diventare fruibili, adattandosi alle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.

“La riapertura delle attività, per Catania, significa – ha affermato Pogliese – anche riprendere il contatto con il mare, una risorsa per troppo tempo trascurata e che dobbiamo invece esaltare come valore aggiunto della nostra offerta cittadina“.

I lavori sono iniziati con largo anticipo, rispetto agli scorsi anni, con gli operai già sul posto per ripulire anche la pista ciclabile e gli spazi attigui, oltre alla tipica vegetazione che corre lungo tutta la spiaggia. Partite anche le operazioni di ripulitura degli arenili delle tre grandi spiagge libere, che i catanesi potranno fruire anche per passeggiare, sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

“Dobbiamo imparare – ha continuato Pogliese – a rispettare anche il verde della zona Plaia, che è bellissima sotto l’aspetto naturalistico, per rivalutarla e sostenere un rilancio, ancor più ora che subiamo una grave emergenza come il coronavirus, che ha stravolto l’economia turistica e messo in gravi crisi i gestori degli stabilimenti balneari. Riaprire Catania, inoltre, significa prendersi cura degli spazi trascurati come il Boschetto della Plaia, per cui ci sarà un’incisiva opera di scerbamento e riqualificazione del verde per poterlo riaprire in sicurezza alle famiglie come abbiamo fatto con il giardino Bellini e il parco Gioeni”.