Coronavirus nel mondo: in Usa “più morti del Vietnam”, dietrofront Francia sulla scuola

Oltre 3 milioni di casi di Coronavirus nel mondo. Il Brasile supera il record cinese per numero di vittime; negli Stati Uniti si registra un numero di morti superiore rispetto a quello riportato per la guerra nel Vietnam. Annunciata "Fase zero" per la Spagna. Apertura graduale per la Francia.

Nel mondo sono stati registrati oltre 3 milioni di casi di Coronavirus, per la precisione 3.116.992. Secondo il bilancio della Johns Hopkins University i decessi sono 217.183. I più colpiti sono gli Stati Uniti con 1.012.583 casi, seguiti da Spagna e Italia, rispettivamente 232.128 e 201.505.

Francia, Fase 2 prevista per l’11 maggio

Éduard Philippe, il premier francese, ha espresso la necessità di ripartire al più presto al fine di evitare un rischio ancora più funesto di quello sanitario: il crollo economico e sociale della Francia. “Il rischio di un rimbalzo dell’epidemia dopo l’11 maggio è forte”, avverte.

Insorgono polemiche relative alla riapertura del settore scolastico; Macron ne aveva annunciato la completa riapertura per l’11 maggio ma il premier ha dovuto fare chiarezza in seguito allo scontento di genitori e del parere contrario del comitato scientifico: dall’11 maggio riapriranno solo materne ed elementari, con mascherine fornite a tutto il personale. Per le medie e i licei si slitta di qualche settimana, con una successiva valutazione sulla base di una nuova mappatura della Francia tra zone verdi e rosse.

La parola d’ordine è “prudenza”; la Fase 2 si delinea come una vera a propria convivenza con il virus; vi è la remota possibilità, ha precisato il premier, che il virus si indebolisca con l’arrivo della stagione calda o si facciano ulteriori progressi che introducano cure mirate o vaccini tuttavia “non possiamo affidarci a incerte speranze”.

Per favorire l’opera di prevenzione saranno distribuite mascherine di stoffa lavabili, vigente anche l’obbligo di mantenere la minima distanza interpersonale.

Spagna, riapertura graduale: scuole chiuse fino a settembre

Il premier spagnolo, Pedro Sànchez, non ha annunciato una fase 2, bensì una fase zero: l’allentamento delle misure di restrizione si svilupperà di due settimane in due settimane e dovrebbe concludersi nel giro di due mesi, eventuali aggiustamenti saranno previsti tenendo conto della situazione particolare delle singole zone. La fase zero partirà dal 4 maggio, e verrà condotta sempre con una distanza sociale di minimo due metri e l’utilizzo costante della mascherina, almeno fino a quando non si troverà un vaccino.

Stati Uniti, 2000 morti nelle ultime ore: più vittime della guerra nel Vietnam

La John Hopkins University ha registrato oltre 1 milione di contaggi e 2.200 morti nelle ultime 24 ore. I morti legati al coronavirus negli Usa sono di più delle vittime statunitensi nei 20 anni di guerra in Vietnam. I decessi di persone con il coronavirus negli Stati Uniti sono infatti 58.265 a fronte dei 58.220 soldati americani che hanno perso la vita nei 20 anni di guerra fra il 1955 e il 1975 nel Sud-Est asiatico.

Brasile, 5mila morti per Covid-19: superato il record cinese

Il Brasile supera la Cina per numero di morti legate al Coronavirus. Secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità brasiliano, nelle ultime 24 ore le vittime sono state 474, 5.385 i contagi. Sono polemiche, intanto, sulla risposta che il presidente Bolsonaro ha dato ad un giornalista “Cosa dovrei fare? Sono Messia, ma non faccio miracoli”, riferendosi al suo secondo nome “Messias”.