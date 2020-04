La Fiera di Catania durante il lockdown: poca distanza di sicurezza e assembramenti [VIDEO]

Video amatoriale realizzato all'interno del mercato storico catanese, durante il periodo di lockdown nazionale.

Si presenta così, ancora una volta, la Fiera di Catania di piazza Carlo Alberto: assembramenti, gente a stretto contatto e colloquio e mancanza delle distanze di sicurezza. In attesa della fine del lockdown e l’attivazione della “Fase 2”, prevista per lunedì 4 maggio, la situazione del mercato storico sembra avere sempre lo stesso minimo comune denominatore.

Davanti gli esercizi commerciali alimentari del mercato storico, regolarmente aperti così come previsto dalla legge e dai decreti del governo, la fila non è sempre in linea con le disposizioni ministeriali, nonostante una moltitudine di gente, come si denota dalle immagini, indossi la mascherina.

Il video, realizzato da un cittadino, riprende le immagini della giornata di lunedì mattina, 27 aprile 2020.